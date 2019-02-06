Toplantı Yeri ve Gösteri Yürüyüş Güzergahları Belirlendi

Erzurum Valiliği tarafından toplantı yeri ve gösteri yürüyüşü güzergahları belirlendi.

Erzurum Valiliği tarafından toplantı yeri ve gösteri yürüyüşü güzergahları belirlendi.



Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6'ıncı maddesine ilişkin yönetmelik kapsamında 2019 yılı için belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüş yer ve güzergahlar şöyle belirlendi:



"Gar Meydanı miting alanı ve 1. Yürüyüş güzergahı, ilk toplanma alanı Gar Meydanı 50. Yıl Caddesi Konak Sokak ile Kavakkapı Caddesi arasında kalan alan. Yürüyüş güzergahı 50. Yıl Caddesini takiben Orhan Şerifsoy Caddesinin kesiştiği Aziziye Köprülü Kavşağından Gar Meydanı miting alanı. Dağılma yerleri, İstasyon Sokak, Sebze Hali Sokak Orhan Şerifsoy Caddesi.



Gar Meydanı miting alanı ve 2. Yürüyüş güzergahı, ilk toplanma alanı Gar Meydanı Bosna Caddesi üzerinden Erzurum Park çevresindeki alan. Yürüyüş güzergahı, Bosna Caddesini takiben Fil Geçti Köprüsü altından Çaykara Caddesinin kesiştiği Hamidiye Köprülü Kavşağı üzerinden 50. Yıl Caddesi, Orhan Şerifsoy Caddesinin kesiştiği Aziziye Köprülü Kavşağından Gar Meydanı miting alanına kadar.



Dağılma yeri İstasyon Sokak, Sebze Hali Sokak Orhan Şerifsoy Caddesi.



Aziziye Miting alanı ve yürüyüş güzergahı miting alanı, Yeni Mahalle Aziziye Caddesi üzerinde, Şehitlik Anıtı ile Şeker Fabrikası alanı kalan yer.



İlk toplanma alanı, Yeni Mahalle Aziziye Caddesi ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesinin kesiştiği Öğretmenevi önünde kalan kısım.



Yürüyüş güzergahı, Yeni mahalle Aziziye Caddesi Halk Kütüphanesi önünden başlayarak, Aziziye Caddesinden takiben Şehitlik Anıtı önüne kadar olan kısım



Dağılma yeri, Yeni Mahalle Aziziye Caddesi istikametine doğru, Mezar Arkalı Sokak ve Ömer Nasuhi Bilmen Caddesi.



İstasyon Mahallesi miting alanı ve yürüyüş güzergahı, miting alanı Necip Fazıl Kısakürek Caddesi ile Dadaşköy Yolunun kesiştiği kavşağın Necip Fazıl Kısakürek caddesi tarafı.



İlk toplanma alanı Necip Fazıl Kısakürek Caddesinin Kombina Caddesi ile kesiştiği kavşağın Necip Fazıl Kısakürek Caddesi tarafı.



Yürüyüş güzergahı, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi boyunca,



Dağılma yeri Dadaşköy Yolu, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi.



Havaalanı Yolu miting alanı ilk toplanma yeri, Kombina Caddesi Et Balık Kurumu ve Orman Bölge Müdürlüğünün kesiştiği alan.



Yürüyüş güzergahı, Kombina Caddesi Et Balık Kurumu ve Orman Bölge Müdürlüğünün kesiştiği alan önünden başlayarak Çiftlik Mahallesi Yolunu müteakip miting alanına kadar olan kısım.



Dağılma yeri miting alanı, Çiftlik Mahallesi yolu.



Soğuk Çermik miting alanı, Soğuk Çermik Mahallesi miting alanı, ilk toplanma alanı 12 Mart Caddesi üzeri, yürüyüş güzergahı 12 Mart Caddesinden başlayıp Eminönü Caddesini takiben miting alanına kadar, dağılma alanı miting alanı ve 12 Mart Caddesi." - ERZURUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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