Toplantıda maske üretimi konuşuldu - Son Dakika

Toplantıda maske üretimi konuşuldu
DÜZCE (İHA) –Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, ilde kurumlar tarafından üretimi yapılan cerrahi maskeler konulu toplantı düzenlendi.
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, ilde kurumlar tarafından üretimi yapılan cerrahi maskeler konulu toplantı düzenlendi.
Tüm Dünya ile birlikte Ülkemizde de etkili olan COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında Düzce Halk Eğitim Merkezlerinde ve Meslek Liselerinde cerrahi maske üretimi gerçekleştirildi. Salgınla mücadele sürecinde yaklaşık 250 bin cerrahi maske üretilerek, ilgili kurumlara ve kuruluşlara teslim edildi. Okullarda ve kurumlarda maske üretimi devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit başkanlığında, Mesleki ve Teknik Eğitimden sorumlu Müdür Yardımcısı Turan Şahin ve maske üretiminin devam ettiği halk eğitim merkezleri müdürleri ile meslek liselerinin müdürlerinin katılımları ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürü Yiğit salgın hastalıkla mücadele sürecinde cerrahi maske üreterek büyük bir özveriyle ve gayretle çalışan yöneticilere ve öğretmenlere teşekkür etti. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 09:12
Kaynak: İHA
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