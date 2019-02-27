Son Dakika Haberleri: Toplantılar tüm ilçelerde yapılacak

Toplantılar tüm ilçelerde yapılacak

1 saat önce

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörlüğü işbirliğinde IPARD II, 5. Başvuru Çağrı ilanı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantılar tüm ilçelerde yapılacak, System.String[]
Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörlüğü işbirliğinde IPARD II, 5. Başvuru Çağrı ilanı bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:10 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Bursa, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özel Kalem Müdürü, Odasına Çağırdığı Hemşireyi Boynundan Öptü Sokak Ortasında Dehşete Düşüren Olay! Biri Tabancayla Vurdu, Diğeri Tekmeledi

Tapu Müdürlüğü Önünde Dehşet Anları Kamerada... Cristiano Ronaldo, Saç Ekim Merkezi Açıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 14:43:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toplantılar tüm ilçelerde yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]