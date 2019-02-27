Toplantılar tüm ilçelerde yapılacak
1 saat önce
Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörlüğü işbirliğinde IPARD II, 5. Başvuru Çağrı ilanı bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:10
Özel Kalem Müdürü, Odasına Çağırdığı Hemşireyi Boynundan Öptü
Sokak Ortasında Dehşete Düşüren Olay! Biri Tabancayla Vurdu, Diğeri Tekmeledi
Tapu Müdürlüğü Önünde Dehşet Anları Kamerada...
Cristiano Ronaldo, Saç Ekim Merkezi Açıyor