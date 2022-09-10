Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kirişci: 'Pandemi ve sonrasındaki süreçteki fiyat artışları tarım sektörünü olumsuz yönde etkiledi' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.