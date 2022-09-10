Toplantıya katılanlar
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması
NEVŞEHİR - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısında konuştu.(1)
Kaynak: AA
Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Kirişci: 'Pandemi ve sonrasındaki süreçteki fiyat artışları tarım sektörünü olumsuz yönde etkiledi' - Son Dakika
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