Toplatma kararı bulunan ve bandrolsüz kitaplara el konuldu - Son Dakika
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Toplatma kararı bulunan ve bandrolsüz kitaplara el konuldu

01.03.2022 14:24
Toplatma kararı bulunan ve bandrolsüz kitaplara el konuldu

Malatya polisi tarafından, toplatma kararı bulunan 38 adet kitap ile bandrolsüz 4 bin kitaplara el konuldu.

Malatya polisi tarafından, toplatma kararı bulunan 38 adet kitap ile bandrolsüz 4 bin kitaplara el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa muhalefet kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan denetimler neticesinde, toplatma kararı bulunan 38 adet kitap ile bandrolsüz 4 bin 594 olmak üzere toplam 4 bin 632 adet kitap tespit edilerek tahkikata başlanıldı. - MALATYA

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Emniyet Müdürlüğü, Muhalefet, Malatya, Kitap, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Toplatma kararı bulunan ve bandrolsüz kitaplara el konuldu - Son Dakika


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