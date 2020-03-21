Son Dakika › Ekonomi › Toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmeyecek - Son Dakika Ekonomi
Toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmeyecek
13 dakika önce
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen yazıda, toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmemesi istendi.
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen yazıda, toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmemesi istendi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:48
Son Dakika Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda gerçekleştirilecek