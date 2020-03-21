Toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmeyecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmeyecek - Son Dakika Ekonomi

Toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmeyecek

13 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen yazıda, toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmemesi istendi.

Toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmeyecek, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen yazıda, toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmemesi istendi.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:48 

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