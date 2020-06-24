Toplu balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor - Son Dakika

Toplu balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

VAN - Van'ın Özalp ve Saray ilçesinde artan toplu balık ölümleri üzerine yapılan araştırmada balıkların şiddetli gök gürültüsünden şoka girerek öldüğü detayı üzerinde duruldu.

Van'da son günlerde yaşanan balık ölümleri bölge halkını ve araştırmacıları endişelendirmeye başlamıştı. Özalp ilçesine bağlı Dönerdere ve Yumruklu göletleri ile Saray ilçe sınırlarında bulunan Dorutaş Göleti'nde yaşanan balık ölümlerinde artış yaşandı. İhbar üzerine bölgeye giden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve şube ekibi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ataman Altuğ, çok sayıda sazan balığı ölümüyle karşılaşmıştı.

Örnekler üzerinde analizler yapıldı

Laboratuvarda alınan su ve sazan balığı numunesi üzerinde analizler yapıldı. Göletlerde alınan sularda yapılan kimyasal analizlerde ölçülen değerlerin sazan balığının yaşamı için uygun değerler olduğu ve suda kimyasal bir bulguya rastlanılmadığı, balık numunesi üzerinde yapılan paraziter incelemelerde ise herhangi bir parazitin olmadığı görüldü.

3 ihtimal üzerine duruldu

Yapılan analizlerde 3 ihtimal üzerinde duran görevliler; balıkların termal şoka girerek, besinlerin azalması ve gök gürültüsünden dolayı şoka girerek ölmüş olabileceği tahmin ediliyor. Analizler neticesinde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Balık ölümleri yaşanmadan önce bu bölgelere 2-3 gün boyunca yağışların yağdığı, bu nedenle balıkların yağıştan dolayı suyun dibine doğru gittiği ve yağışların durmasından sonra suyun diplerine doğru giden balıkların tekrar suyun yüzeyine çıktığı, dipteki ve yüzeydeki su sıcaklık farklarından dolayı balıklar termal şoka girerek ölmüş olabilir. Balıklar stok miktarına bağlı olarak göletlerdeki besinlerin azalmasından dolayı ölmüş olabilir. Bölgede 2-3 gün önce şiddetli gök gürültüsüyle beraber yoğun yağışın olduğu söylendi. Bu da sudaki canlılar için stresi artıran bir etkendir. Stresten dolayı balıklar şoka girerek ölmüş olabileceği tahmin edilmektedir."

Bölgede daha detaylı inceleme yapılacak

Bu göletlerde incelemelerin devam edileceği, ölümlerin tekrar yaşanması durumunda göletlerden balık numuneleri alınarak detaylı incelemelerin yapılacağı ifade edilen açıklamanın devamında, "Ölümlerin bu sebeplerden kaynaklanıp kaynaklandığını kesin olarak söylemek için bu göletlerde su kalitesi, stok yoğunluğu vb. konularda uzun bir süre çalışmak gerekir" denildi.