Toplu bayramlaşma töreninde rekor! 1 kilometrelik kuyruk meydana geldi - Son Dakika
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Toplu bayramlaşma töreninde rekor! 1 kilometrelik kuyruk meydana geldi

21.04.2023 16:40

Bursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi sakinleri arasında gelenekselleşen toplu bayramlaşma için 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

İnegöl ilçesine bağlı 5 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi halkı, her yıl dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşmaya erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor.

UZUN YILLARDIR DEVAM EDEN GELENEK

Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı. Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyledi. Bayramlaşma kuyruğu havadan görüntülendi.

İşte o anlardan kareler;

Kaynak: DHA
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İnegöl, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Toplu bayramlaşma töreninde rekor! 1 kilometrelik kuyruk meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Toplu bayramlaşma töreninde rekor! 1 kilometrelik kuyruk meydana geldi - Son Dakika
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