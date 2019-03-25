Toplu-Gazze) - İsrail'in Gazze'ye Saldırısı Sürüyor- İsrail, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı...

- İsrail'in Gazze'ye saldırısı sürüyor İsrail, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin ofisini vurduGAZZE - İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında bir kişinin yaralandığı açıklandı.

- İsrail'in Gazze'ye saldırısı sürüyor

İsrail, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin ofisini vurdu



GAZZE - İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında bir kişinin yaralandığı açıklandı. İsrail jetlerinin Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ofisini vurduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze şehir merkezine hava saldırıları sürüyor. İsrail savaş uçaklarının Gazze'de iki binayı yok ettiği bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda bir kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail jetlerinin ayrıca Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ofisini vurduğu öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararına Dünyadan Tepki Yağıyor: Tutumumuz Değişmedi, Tanımıyoruz

Mısır Arabulucu Oldu Gazze'de Ateşkes Sağlandı

Denizli'nin Acıpayam İlçesinde Eğitime 2 Gün Ara Verildi

İçişleri Bakanı Soylu: PKK ile İrtibatı Bulunan Belediye Meclis Üyesi Adayları Seçilmeleri Halinde Açığa Alınacak