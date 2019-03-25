Son Dakika Haberleri: Toplu-Gazze) - İsrail'in Gazze'ye Saldırısı Sürüyor- İsrail, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı...

Toplu-Gazze) - İsrail'in Gazze'ye Saldırısı Sürüyor- İsrail, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı...

8 dakika önce

- İsrail'in Gazze'ye saldırısı sürüyor İsrail, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin ofisini vurduGAZZE - İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında bir kişinin yaralandığı açıklandı.

- İsrail'in Gazze'ye saldırısı sürüyor
İsrail, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin ofisini vurdu

GAZZE - İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında bir kişinin yaralandığı açıklandı. İsrail jetlerinin Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ofisini vurduğu belirtildi.
İsrail'in Gazze şehir merkezine hava saldırıları sürüyor. İsrail savaş uçaklarının Gazze'de iki binayı yok ettiği bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda bir kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail jetlerinin ayrıca Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ofisini vurduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:34 Kaynak: İHA

Gazze, Hamas, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararına Dünyadan Tepki Yağıyor: Tutumumuz Değişmedi, Tanımıyoruz Mısır Arabulucu Oldu Gazze'de Ateşkes Sağlandı Denizli'nin Acıpayam İlçesinde Eğitime 2 Gün Ara Verildi İçişleri Bakanı Soylu: PKK ile İrtibatı Bulunan Belediye Meclis Üyesi Adayları Seçilmeleri Halinde Açığa Alınacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 23:42:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toplu-Gazze) - İsrail'in Gazze'ye Saldırısı Sürüyor- İsrail, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]