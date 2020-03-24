Toplu halde nargile içen 8 kişiye para cezası - Son Dakika

Toplu halde nargile içen 8 kişiye para cezası
6 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde korona virüsü(Kovid-19) önlemleri kapsamında kurallara uymayan 8 kişiye idari işlem yapıldı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde korona virüsü(Kovid-19) önlemleri kapsamında kurallara uymayan 8 kişiye idari işlem yapıldı.
Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüsü önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde toplu halde oturarak nargile içtikleri tespit edilen 8 şahsa Kabahatler Kanunu'na istinaden idari işlemler yapılıp, iş yeri ile ilgili gerekli işlemler başlatıldığı bildirildi. Ekipler denetimlerini ilçede devam ettiriyor. - ORDU
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:39 Kaynak: İHA
Son Dakika Sokağa çıkan yaşlılara 3 bin 150 lira ceza kesilecek Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada ilgi görüyor Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti