Toplu halde nargile içen 8 kişiye para cezası - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçesinde korona virüsü(Kovid-19) önlemleri kapsamında kurallara uymayan 8 kişiye idari işlem yapıldı.



Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüsü önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde toplu halde oturarak nargile içtikleri tespit edilen 8 şahsa Kabahatler Kanunu'na istinaden idari işlemler yapılıp, iş yeri ile ilgili gerekli işlemler başlatıldığı bildirildi. Ekipler denetimlerini ilçede devam ettiriyor. - ORDU