Soma Termik Santrali işçilerinden gece yarısı eylem - Son Dakika
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Soma Termik Santrali işçilerinden gece yarısı eylem

15.04.2022 13:59

Soma Termik Santrali işçilerinden gece yarısı eylem -Manisa'nın Soma ilçesinde yaklaşık 1 yıldır süren toplu iş sözleşmelerinin tamamlanamaması üzerine 250 işçi gece yarısı eylem yaptı Soma Termik Santrali işçileri TES-İŞ Sendikası öncülüğünde bir yıldır süren toplu iş...

Soma Termik Santrali işçilerinden gece yarısı eylem

- Manisa'nın Soma ilçesinde yaklaşık 1 yıldır süren toplu iş sözleşmelerinin tamamlanamaması üzerine 250 işçi gece yarısı eylem yaptı

MANİSA - Soma Termik Santrali işçileri TES-İŞ Sendikası öncülüğünde bir yıldır süren toplu iş sözleşmelerinin tamamlanamaması nedeniyle gece yarısı santral önünde eylem başlattı.

Manisa'nın Soma ilçesindeki Soma Termik Santralinde yaklaşık bir yıldır süren toplu iş sözleşmelerinin bir türlü tamamlanamaması üzerine santral işçileri gece yarısı eylem yaptı. Termik Santral önünde toplanan 250 civarında işçi giriş kapısına kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. TES-İŞ Sendikası Başkanı Mustafa Girginler burada yaptığı açıklamada, "Bizler emeğiyle ağır koşullarda çalışan işçileriz. Diğer santrallerde olan koşullarda çalışan işçiler gibi maaş almak istiyoruz." dedi.

Girginler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Soma Termik santralı ve TES İş Sendikası arasında 1 yıldır süren bitmeyen bir toplu iş sözleşmesi var. İş yerindeki işçi kardeşlerimizin sosyal ve mali haklarının daha iyi bir çalışma koşullarını elde etmek için elimizden gelen yaptık. Ancak gelinen noktada emeğimizin karşılığını alamadık. Bizler emeğiyle ağır koşullarda çalışan işçileriz. Diğer santrallerde olan koşullarda çalışan işçiler gibi maaş almak istiyoruz. Son zamanlardaki enflasyon altında eziliyoruz artık dayanma gücümüz kalmadı."

Santral yönetimiyle yapılan görüşmeler sonucu yönetimin 3 gün süreyle konuyu görüşmek üzere Ankara'da olacağı sorunun çözülmemesi halinde eyleme devam edileceği belirtildi.

İşçiler alınan kararın ardından santral önünden sessiz şekilde dağıldı.

Soma Termik Santrali işçilerinden gece yarısı eylem
Soma Termik Santrali işçilerinden gece yarısı eylem
Soma Termik Santrali işçilerinden gece yarısı eylem
Soma Termik Santrali işçilerinden gece yarısı eylem
Soma Termik Santrali işçilerinden gece yarısı eylem
Soma Termik Santrali işçilerinden gece yarısı eylem
Soma Termik Santrali işçilerinden gece yarısı eylem
Soma Termik Santrali işçilerinden gece yarısı eylem
Soma Termik Santrali işçilerinden gece yarısı eylem
Soma Termik Santrali işçilerinden gece yarısı eylem

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Soma Termik Santrali işçilerinden gece yarısı eylem - Son Dakika


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