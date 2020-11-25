Toplu iş sözleşmesi Soma Belediyesi işçilerini sevindirdi - Son Dakika

Soma Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 2,5 yıllık imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında belediye çalışanları yüzde 25 zam alacak.

Soma Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi mutlu sonla bitti. 2,5 yılı kapsayan sözleşme gereği belediye çalışanları toplamda yüzde 25 zam alacak. 400 civarında çalışanı yakından ilgilendiren sözleşmeyle işçilerin yevmiyelerine 1. yıl yüzde 12, yan sosyal yardımlara yüzde 10, 2. yıl yüzde 8 ve enflasyon farkı, 3. yılın ilk 6. ayı ise yüzde 5 ve enflasyon farkı verilecek.

Her zaman çalışanlarına sahip çıktıklarını belirten Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, "400 civarındaki personelimizi ilgilendiren ve 2 aydır süren görüşmeleri tamamladık. Bir anlaşmaya vardık. İşçi kardeşlerimizin ücretlerine ilk yılda yüzde 12'ye varan oranlarda zam öngördük. Onlar için yapabileceğimizin azamisini yaptık. Mesai arkadaşlarımızdan da halkımıza karşı daha fazla Güleryüz, daha fazla gayret, daha fazla çalışma beklediğimizi buradan ifade edeyim. İşçilerimize hayırlı bol kazançlar olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Üyelerini enflasyona ezdirmediklerini belirten Hak İş ve Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi Başkanı Turan Karafil, "Soma Belediyesi Şirketi olan SOMABEL A.Ş. ile 2 aydır süren toplu iş sözleşmemiz, güzel bir neticeyle imzalanmış oldu. Üyelerimizi ülkemizin yaşadığı bu zorlu süreçte enflasyona ezdirmedik. İşçilerin her daim yanında olduğunu gösteren kıymetli belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Toplu iş sözleşmemiz üyelerimiz, Soma Belediyemiz ve Somamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Öte yandan toplu iş sözleşmesi ile engelli olarak çalışanlara ayrıca ek ücret ödenecek. Çalışanların çocuklarını da ilgilendiren sözleşmeyle Soma Belediyesi çalışanlarının çocukları belediyede staj yapabilme imkanına sahip olacak.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un makamında gerçekleştirilen imza törenine SOMABEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Temel Korkmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Sabır Tuna ve Öden Yapıcı, Hizmet-İş Sendikası Manisa Şubesi Başkanı Turan Karafil, İşyeri Temsilcileri Candaş Güven, Özge Çoban, İsmail Vatanoğlu, Hasan Çaktı katıldı. - MANİSA