Toplu İş Sözleşmesine Davullu Zurnalı Kutlama

Kırklareli Belediyesi BEYA Personel A.Ş. ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi'nin imza töreninde konuşan Başkan Kesimoğlu, "Ben her zaman gücümü sizlerden aldım. Sizin sevginizle, desteğinizle geldim. Geldiğim yerin de hakkını bildim. Kime borçlu olduğumu bildim. Onun için de her fırsatta demokrasilerde en büyük güç halkın gücüdür dedim" dedi

Kırklareli Belediyesi Şantiyesi'nde gerçekleşen törene; Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Genel İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen ve belediye işçileri katıldı. Başkan Kesimoğlu ile Şube Başkanı Şen tarafından imzalanan ve işçilerinin maaş artışının yanı sıra bazı haklar sağlayan Toplu İş Sözleşmesi'nin, 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olacağı belirtildi.

Törende konuşan Şube Başkanı Şen, daima emeğin ve emekçinin yanında olan Başkan Kesimoğlu'na katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.

"Başkanım'a teşekkür ediyorum"

Şen törende yaptığı konuşmada, "Bugün Kırklareli Belediyesi BEYA Personel A.Ş. ile sendikamız arasında mutabakata varılan toplu iş sözleşmesinin imza törenindeyiz. 2018 yılında ülkemizdeki taşeron işçilere sözde kadro verildi. Ancak içeriğine baktığımızda genel tutumlarından vazgeçmediler. Kamuda, bakanlıklarda çalışan arkadaşlarımızı tam kadro haline getirdiler ama belediyelerde çalışan arkadaşlarımızı bu kadrodan mahrum ettiler. Kırklareli ve Tekirdağ Belediyesi gibi ülkemizin muhtelif belediyelerinde muhalif partilere üye olan işçiler vardı. Ve sizi ayırdılar, tek amaçları buydu. Diğer taraftan kadroya geçirdikleri arkadaşlara ilave hediyelerini verdiler. Ancak Türkiye'nin pek çok belediyesinde asgari ücretle ilgili artışları sizlere vermediler. Sizler şanslısınız, Mehmet Siyam Kesimoğlu gibi bir Başkanınız var. Şu an ülkemizde bu tür sözleşmeleri çok sınırlı sayıda yapabildik. Dolayısıyla Başkanımızla yalnızca tek oturum yaptık. Ben 5 yıllık süreçte Başkanımla burada birlikte çalışmaktan keyif duydum. Onun emeğe bakışını çok iyi biliyorum. İlk geldiği günlerde bir cümlesi vardı. 'Ben müdürlerime talimat verdim. Bütün çalışanlar maaşlarını almadan benim maaşımı yatırmayacaksınız' dedi, 5 yıl boyunca da bu sözünü tuttu. Yine bir başka cümlesinde, sizlerin örgütlenmesi için Başkanımız'ın kapısını çaldığımızda, 'Git her türlü çalışmanı yap, engel olan olursa ona ben engel olurum' dedi. Asla unutamadığım bütün bu söylemler için Başkanım'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Toplu İş Sözleşmesi'nin içeriği hakkında bilgi veren Şen, "Aslında bu toplu iş sözleşmesi, geçmiş dönemde yaşadığınız, kadro vermezden evvelki durumunuzu kurtarmaya, AK Parti hükümetinin KYK ile size dayattığı düzeni yıkmaya yönelik bir toplu iş sözleşmesi. KYK'nın sınırları var, bu sınırları aşamıyoruz. Ancak bu KYK'nın imkânlarını sonuna kadar kullanarak bir toplu iş sözleşmesi yapacağız. Normal şartlar altında 2020 yılına kadar yüzde 4+4 zulmüne devam edecektiniz ancak öncelikle asgari ücrete gelen zamlarınızı toplu iş sözleşmesine yansıtacağız. Yani ücretleriniz asgari ücret olan 2020 TL olacak. Ardından KYK asgari ücret çarpanlarınız üzerine binecek. Ardından da bu KYK'nın verdikleri yüzde 4'ler üzerine binecek. Bu sözleşme 2020 yılının 30 Haziranı'na kadar devam edecek. Başta size, belediyemize, Kırklareli halkına ve sendikamıza bu toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyorum. Katkı koyan başta Başkanımız'a ve diğer bürokrat arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Hayatımın her dönemi emekle geçti"

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da yaptığı konuşmada, "Bugün anlamlı ve sevgi dolu bir gün. Emekle ilgili kısa bir değerlendirme yaptık, şimdi onu resmiyete kavuşturacağız. 5 yıl önce de söyledim, yaşantımın her döneminde emekten yana duruş sergiledim. Emek en yüce değerdir dedim. Yol arkadaşlarımın alın teri kurumadan ve soğumadan emeklerinin karşılığını almalarını diledim. Bugüne kadar da aynı kararlılıkla duruşumu sergiledim. Üzerime düşen her şeyi zamanında, yerinde, tam ve eksiksiz yerine getirdim. Çünkü inanıyorum ki, hepimizin ortak hedefi bireyi özgür, toplumu örgütlü bir Türkiye'yi oluşturabilmek. Çünkü işçi kardeşlerimiz yani sizler emeklerinizin karşılığını almak zorundasınız. Sizin bu en doğal hakkınız. Ama hak verilmez alınır. Yaşasın emeğin haklı mücadelesi. Sendikalarımızın görevi, emekçi kardeşlerimizin haklarını güvence altına almak… Ama onların bir görevi daha var. Türkiye'nin demokratikleşme sürecine katkıda bulunmak. Ben sevgili emekçi arkadaşlarımı, sendikalı kardeşlerimi bu konuda son derece de başarılı buluyorum. Ben her zaman emek ve demokrasi eksenli hareket ettim. Hep sizin yanınızda oldum. Hep ülkemin gerçek demokrasiye ulaşması için de mücadele verdim. Hayatımın her dönemi emekle geçti. Kimse beni elimden tutup bir yere getirmedi. Çünkü ben her zaman gücümü sizlerden aldım. Sizin sevginizle, desteğinizle geldim. Geldiğim yerin hakkını bildim. Kime borçlu olduğumu bildim. Onun için de her fırsatta demokrasilerde en büyük güç halkın gücüdür dedim. Ben, 'En son emekçi kardeşim maaşını almadan maaşımı almayacağım' demiştim. Ben maaşımı hep zamanında aldım. Çünkü sizler hiç gecikmeden haklarınızı aldınız. Sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Kesimoğlu ile Şube Başkanı Şen, toplu iş sözleşmesini imzaladı. Şen sonrasında, Başkan Kesimoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti. Tören sonunda Başkan Kesimoğlu ve işçiler davul zurna eşliğinde birlikte dans etti.