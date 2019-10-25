Son Dakika Haberleri: Toplu işten çıkarmalarla gündeme gelen Koton mağazalarına sosyal medyada boykot çağrısı
Son Dakika Dünya Toplu işten çıkarmalarla gündeme gelen Koton mağazalarına sosyal medyada boykot çağrısı

Toplu işten çıkarmalarla gündeme gelen Koton mağazalarına sosyal medyada boykot çağrısı

24 dakika önce

Türkiye'de ünlü tekstil firmalarından Koton'da çok sayıda sendikalı çalışanın işten çıkarıldığı iddiaları nedeniyle sosyal medyada firmayı boykot kampanyası başlatıldı.

Toplu işten çıkarmalarla gündeme gelen Koton mağazalarına sosyal medyada boykot çağrısı, System.String[]

Türkiye'de ünlü tekstil firmalarından Koton'da çok sayıda sendikalı çalışanın işten çıkarıldığı iddiaları nedeniyle sosyal medyada firmayı boykot kampanyası başlatıldı.


Koton'da işçilerin sendikalılaşma faaliyetlerinin neden olduğu iddia edilen toplu işten çıkarmalar sosyal medyanın gündemine girdi.

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Türkiye, Koton, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:14 
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