Toplu işten çıkarmalarla gündeme gelen Koton mağazalarına sosyal medyada boykot çağrısı
24 dakika önce
Türkiye'de ünlü tekstil firmalarından Koton'da çok sayıda sendikalı çalışanın işten çıkarıldığı iddiaları nedeniyle sosyal medyada firmayı boykot kampanyası başlatıldı.
Türkiye'de ünlü tekstil firmalarından Koton'da çok sayıda sendikalı çalışanın işten çıkarıldığı iddiaları nedeniyle sosyal medyada firmayı boykot kampanyası başlatıldı.
Koton'da işçilerin sendikalılaşma faaliyetlerinin neden olduğu iddia edilen toplu işten çıkarmalar sosyal medyanın gündemine girdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:14
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