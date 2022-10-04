TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı Açıklaması - Son Dakika
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TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı Açıklaması

04.10.2022 11:32
TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı Açıklaması

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, konut projelerinden faydalanmak isteyenleri dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, konut projelerinden faydalanmak isteyenleri dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, TOKİ'nin ismi ve logosu kullanılarak sahte sosyal medya hesapları ve iletişim numaraları aracılığıyla dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu gibi işlemlerinin tamamı Halk Bankası ve Ziraat Bankasının yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta, başka bir banka şubesi veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için idaremizin internet sayfası, '444 86 54' numaralı çağrı merkezi, onaylı kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir."

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı Açıklaması - Son Dakika

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