Toplu Konut Tanıtım ve Tesis Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin konut edinme bakımından dünyanın en cazip ülkeleri arasına girdiğini belirterek, "Her alanda olduğu gibi konut sektöründe de hem kalite hem sayı bakımından ölçekleri çok büyüttük. Hükümetlerimiz döneminde yabancılara satılan gayrimenkullerin tutarı, net 35 milyar dolara yakındır." dedi.



Erdoğan, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda "TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreni"ndeki konuşmasında, Türkiye'nin imar ve inşa tarihinin hem çok zengin hem de ibretlik hadiselerle dolu olduğunu söyledi.



Türkiye'de pek çok konu gibi şehircilik ve konut faaliyetlerinin de devletin öncülüğünde başlayarak devam ettiğini dile getiren Erdoğan, özel sektörün de zamanla bu alanda kendini geliştirdiğini, yurt içinde ve dışında gurur verici projelere imza attığını vurguladı.



Erdoğan, bilhassa AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin inşaat ve konut kalitesinin dünyada parmakla gösterilir hale geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Öyle ki artık Türkiye konut edinme bakımından dünyanın cazip ülkeleri arasına girmiştir. Her alanda olduğu gibi konut sektöründe de hem kalite hem sayı bakımından ölçekleri çok büyüttük. Hükümetlerimiz döneminde yabancılara satılan gayrimenkullerin tutarı net 35 milyar dolara yakındır. Ülkemizin kalkınmasında inşaat ve konut sektörü gerçekten önemli bir yere sahiptir. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren gayrimenkul sektöründeki yaşanan gelişmelerde 1926 yılında kurulan Emlak ve Eytam Bankası'nın çok büyük katkısı olduğunu görüyoruz. İlk Meclis binası, Türk Ocağı binası, Merkez Bankası binası gibi bugün Ankara'nın sembol yapıları haline gelen mimari örnekleri hep Emlak Bankası'nın başarısıdır. "



Erdoğan, Ankara Bahçelievler semti, Saraçoğlu Mahallesi, İstanbul'un Levent konutları, Koşuyolu Mahallesi başta olmak üzere Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde kurulan yerleşim yerlerindeki konutların inşasının da Emlak Bankası tarafından gerçekleştirildiğini anımsattı.



Bankanın bu projeler için geliştirdiği finansman sisteminin bugün hala kullanılan konut kredisi yönteminin temelini oluşturduğunu dile getiren Erdoğan, zaman içinde ismi değişen bankanın çeşitli müdahalelerle amacı dışına çıkartıldığını, istismar edildiğini ve sonucunda da kapatıldığını belirtti.



"Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın resmi açılışını yapıyoruz"



Ülkenin her yeri gibi gayrimenkul sektörünün bu tarihi kurumuna da sahip çıktıklarını belirten Erdoğan, 93 yıllık geçmişe sahip bu tarihi müesseseyi Türkiye Emlak Katılım Bankası adıyla yeniden canlandırma kararı aldıklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli tüm prosedürlerin tamamlandığını, bankanın fiilen faaliyete geçebilecek hale geldiğini belirtti.



Bugünkü törende bankanın da resmi açılışının yapıldığını vurgulayan Erdoğan, "Amacımız bu bankanın inşaat sektörü ve ülkemiz ekonomisine üreticiden tüketiciye, herkes için ulaşılabilir ve uygun şartlı finansman modelleri geliştirmesidir. Katılım bankacılığı modeliyle yapacağı çalışmalarda Türkiye Emlak Katılım Bankamıza başarılar diliyorum." dedi.



Erdoğan, bankanın yeniden faaliyete geçmesinde emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile diğer kurumları tebrik etti.



Emlak Bankası'nın hikayesinin bir anlamda Türkiye'nin hikayesi olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:



"İyi niyetle kurulan, imkanların kıt olduğu dönemlerde gerçekten güzel işlere imza atan nice kurumumuz tıpkı Emlak Bankası gibi daha sonra ifsat edilmiştir. Yerli ve milli olan her şeye düşmanlığı siyasetlerinin merkezine yerleştirenler, sanayimize, tarımımıza, ticaretimize, kültürümüze, dış politikamıza ne yapmışlarsa bu kurumumuza da aynısını yaptılar. Türkiye'nin ayağa kalkmaması, milletimizin potansiyelinin farkına varıp kullanmaması için yapılan gayretler şayet büyümemiz, gelişmemiz yolunda kullanılsaydı inanın bana bugün bambaşka bir yerde olurduk. İstanbul'un sorunlarının çözümü için adımlar 1994'te değil de mesela 1944'te, 1964'te atılmaya başlanmış olsaydı bugün bambaşka bir İstanbul'a bakıyor olurduk. Çünkü bazı işler var ki ilk adım yanlış atıldığında sonra onu tamamen düzeltmek mümkün olmuyor. Yani gömleğin iliklerini yanlış iliklerseniz doğru bir ilikleme olmaz diyoruz ya onun gibi. İşte temel hatalar ancak tadil edilebiliyor ama tamir edebiliyorsanız ülkemizin gelişmesi, kalkınması, büyümesi yolunda attığımız adımlarla da karşımıza o zor çıkan sıkıntıları da inşallah gayretle aştık, aşıyoruz."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalabalığa "Rabia" işareti yaptırarak, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" dedi. Millete söz verdiklerini ifade eden Erdoğan, 2053 ve 2071 hedeflerine de ulaşacaklarını söyledi.



Erdoğan'ın "İstanbul 31 Mart'ta ülkene sahip çıkıyor musun? İstanbul 31 Mart'ta geleceğine sahip çıkıyor musun? İstanbul 31 Mart'ta sandığa, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkıyor musun? İstanbul 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor musun? İstanbul 31 Mart'ta hizmet siyasetini tercih ediyor musun?" sözlerine kalabalık, "Evet" yanıtını verdi.



Törenden notlar



Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda düzenlenen törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.



Erdoğan, meydanda üzerinde isminin yazılı olduğu 5 numaralı formayı kaldıran bir vatandaşa "Yalnız ben libero oynamadım, santrfor oynadım." şeklinde yanıt verdi.



Programda, Mardin Nusaybin, Bitlis Ahlat, Trabzon Araklı, Samsun Çarşamba ile canlı bağlantı gerçekleştirilerek açılış ve temel atma törenleri ekranlara getirildi.



Samsun Çarşamba'daki hastane görüntüsü ekrana geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaparsa AK Parti yapar. Bay Kemal'in SSK Genel Müdürü olduğu görüntüler olsa da görseniz?" demesi üzerine o dönemde hastanelerdeki olumsuz görüntüler ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları ekrana yansıtıldı.



Erdoğan ve protokol üyeleri, kurdele keserek açılışları gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonrası vatandaşlara bez çanta içinde çay dağıttı.



