Toplu Konutta Yüzde 22 İndirim Kampanyası Başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugüne kadar TOKİ'den ev almış 210 bin vatandaşımızı ilgilendiren süreçte, 21 Mart tarihi itibarıyla vatandaşlarımızın borçlarını kapamalarını müteakip yüzde 22 indirim kampanyasını başlatıyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugüne kadar TOKİ'den ev almış 210 bin vatandaşımızı ilgilendiren süreçte, 21 Mart tarihi itibarıyla vatandaşlarımızın borçlarını kapamalarını müteakip yüzde 22 indirim kampanyasını başlatıyoruz." dedi.



Kurum, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, Bakanlığın yaptığı çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2012'de başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğini anımsatan Kurum, bu kapsamda bugüne kadar 590 bin konutun dönüşümünün gerçekleştirildiğini söyledi. Kurum, hedeflerinin mekansal stratejik planı yaparak şehir bazında sanayi-tarım alanlarının uygun yerlerde olduğu kentsel dönüşümü yönetmek olduğunu dile getirdi.



Yılda 300 bin, ileriki 5 yılda da bir buçuk milyon konutun dönüşümünü yapmayı hedeflediklerini belirten Kurum, bu bir buçuk milyon konutun da "acil-öncelikli" alanlar olduğunu vurguladı.



Kurum, Kartal'da bir buçuk ay önce elim bir kaza meydana geldiğini anımsatarak, "Biz, beton-demir kalitesine baktığımızda, şu andaki dayanımları 5'te 1 oranında düşük gözüküyor. Yani o binanın ayakta durması zaten bir mucize." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'de 6,7 milyon konutun dönüşmesi gerektiğini bildiren Kurum, "Yaklaşık 21 milyon binadan bahsediyoruz. Şu anki deprem yönetmeliklerine uygun binalar değil. Aynı şekilde1999 Deprem Yönetmeliğine uygun olmayan binalar da var, riskli binalar var. 6,7 milyonun da 1,5 milyonu acil dönüşmesi gerekiyor." diye konuştu.



"200 bine yakın başvuru oldu"



Kurum, TOKİ ile başlattıkları 50 bin sosyal konut projesinin yapımının 10 milyar lira olduğu bilgisini paylaşarak, "Yatay yapılaşmayı bu 50 bin konutla 67 ilimize, sonra 81 ilimize çıkartmak suretiyle her ilimizde bu pilot uygulamaları yapmış olacağız. Bu uygulamalar şehrin geneline, gayrimenkul sektörüne de bir yön verecek." dedi.



Proje kapsamında İstanbul'da 6 bin 300 konutun bulunduğunu, 652 lira taksitle vatandaşların ev sahibi olabileceğini anımsatan Kurum, bugüne kadar 200 bine yakın başvurunun yapıldığını bildirdi.



"Yüzde 22 indirim kampanyasını başlatıyoruz"



Bir müjde vermek istediğine dikkati çeken Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugüne kadar TOKİ'den ev almış vatandaşlarımız var. Şu an ödemelerini yapan 210 bin vatandaşımızı ilgilendiren süreçte, inşallah 21 Mart tarihi itibarıyla vatandaşlarımızın borçlarını kapamalarına müteakip yüzde 22 indirim kampanyasını başlatıyoruz. 19 Nisan'a kadar sürecek bu kampanyada vatandaşlarımız eğer borçlarını kapatırlarsa yüzde 22 indirimden faydalanabilecekler.



Yüzde 25'ten az olmamak üzere borçlarını kapatabiliyorlar, o yüzde 25'lik kısma da yüzde 22 indirim uygulanıyor. Tamamını kapatırsa yine yüzde 22 indirim uygulanıyor. Bu sayede ödeme güçlüğü çeken vatandaşımıza bir rahatlama getirmek istiyoruz."



"Kanal İstanbul güzergahı"



İstanbul'un kuzeyine doğru yapılaşmanın kayması durumunda orman alanlarının zarar göreceği endişelerinin anımsatılması üzerine Kurum, şunları söyledi:



"Kuzey'de havalimanımız açıldı. Kanal İstanbul güzergahı üzerinde yerleşilebilecek uygun alanlarda, nüfus yoğunluğunu artırmadan yatay şehirleşmeye uygun projeyi tasarladık, planlamayı yaptık. Planlama içerisinde ilave buraya 500 bin kişi gelecek.



İstanbul'a ve ülkemize yakışır örnek şehircilik anlayışıyla imar yapılacak. Süreç içerisinde Kanal İstanbul'un inşaatıyla birlikte planlarımızı da onaylayacağız, İstanbul'a ve ülkemize yakışır, örnek bir şehircilik anlayışıyla kesinlikle yoğunluk yapmadan..."



Atatürk Havalimanı'yla ilgili son durum



Kurum, Atatürk Havalimanı'yla ilgili olarak ise "13 milyon metrekarelik alan orası, işin bütününde süreçte millet bahçesi yapacağız ve bu kesin bir karar. Ancak bu millet bahçesi etaplar halinde yapılacak." dedi.



Havalimanının bir kısmının taşındığını anlatan Kurum, şu ifadeleri kullandı:



"Ancak bir kısmında özel ve kargo uçaklarının devam edeceği bir süreç var, onların hepsi üçüncü havalimanımıza taşınana kadar. O sürece kadar mevcutta bir pisti korumak zorundayız. Taşınma işlemi bittikten ve arazi bize teslim edildikten sonra oranın imalatını da TOKİ ile yapacağız. Yaklaşık 7-8 milyon metrekaresini ilk etapta, akabinde 12 milyon metrekareye çıkartacak, millet bahçesini İstanbul'umuzu kazandıracağız. Millet bahçesinin yapımına 2019 yılı içerisinde başlamayı planlıyoruz, 2020'ye kadar belli bir etabını teslim edeceğiz."



Kurum, Atatürk Havalimanının millet bahçesi yapıldıktan sonraki haliyle ilgili "Central Park'ın tam 3,5 katı, Londra'daki Hyde Park'ın da 8 katı büyüklüğünde olacak." dedi.



Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nin yerine de millet bahçesi yaptıklarına değinen Kurum, "Önümüzdeki hafta temelini atıyoruz. 2019'da büyük bir kısmı tamamlanır ama 2020'de teslimini ederiz." diye konuştu.



Salda Gölü ve Kapadokya



Kurum, Salda Gölü çevresindeki yapılaşmanın olmaması için neler yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:



"Beyaz kumsal alanımızı ahşap çitlerle çevirdik. Oraya ne araba girebiliyor ne de insanlarımız kumlara zarar verecek şekilde hareket edebiliyor. Bungalovlar yapılacak, oraya geldiklerinde derme çatma çadırlardan, prefabrik kaçak yapıları yıkarak, insanların oturacakları, dinlenecekleri, ihtiyaçlarını giderebilecekleri alanlar koyacağız. Kumsala zarar vermemek için ahşap yürüme yolları yapacağız. Orada, projelerle artık 1-2 milyona gelecek ziyaretçi sayısı."



Bakan Kurum, Kapadokya'daki yapılaşmaya ilişkin ise "Kapadokya'da 196 yapı tespiti yaptık. Bunların da kararlı bir şekilde yıkımını gerçekleştiriyoruz. Peribacalarımıza, kültürümüze, doğamıza zarar verecek, Türkiye'nin herhangi bir yerinde de hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz. O arkeolojik sit alanında imar barışına da müsaade etmeyeceğiz. Süreci kararlı şekilde işleteceğiz. Hiçbir tavizimiz de yok." ifadesini kullandı.

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