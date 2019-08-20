Son Dakika Haberleri: Toplu leylek ölümlerine karşı önlem gecikmedi
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Toplu leylek ölümlerine karşı önlem gecikmedi

51 dakika önce

Tekirdağ'da geçtiğimiz günlerde çok sayıda leylek ölümleri haberleri üzerine kısa sürede önlemler alındı.

Toplu leylek ölümlerine karşı önlem gecikmedi, System.String[]
Tekirdağ'da geçtiğimiz günlerde çok sayıda leylek ölümleri haberleri üzerine kısa sürede önlemler alındı.

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ- Hayrabolu yolu üzerinde bulunan Demirli Mahallesi'ndeki elektrik direklerinin yakınlarında telef olan çok sayıda leylek gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirmişti. Bunun üzerine Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından duruma el atarak bölgede çalışma başlatıldı.

"Kanat açılma mesafesine uygun olarak izole edildi"

Yapılan incelemeler sonucu, leyleklerin kanatlarını açtığı durumda direk ile iletken arasında kısa devre oluşturduğu tespit edilerek TREDAŞ tarafından çözüm için bakım çalışması planladı. Yapılan hat bakımında çöplük civarında leyleklerin yoğun olduğu bölgedeki enerji nakil hattı direklerine leyleklerin konması için leylek yuvaları montajı yapılarak, iletkenler leylek kanat açılma mesafesine uygun olarak izole edildi. Çalışmalar kapsamında leyleklerin direklerde akıma kapılmasına imkan tanıyan bölgelere konmalarını önleyici kuşkonmaz montajları yapılarak, gece yapılan incelemelerde başarılı sonuç alındığı gözlemlendi.

TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili de yaptığı açıklamada, TREDAŞ olarak doğaya ve hayvanlara karşı sorumluluklarının farkında olduklarını söyledi. Bilgili, şöyle konuştu:

"Enerjiyi Trakya'daki tüm vatandaşlarımıza, kaliteli, sürekli ve kesintisiz sunmak için çalışmalarımıza devam ederken, doğaya ve hayvanlara karşı sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz. Bu konuda Trakya'nın çeşitli bölgelerinde çok sayıda çalışmamız mevcut. Demirli Mahallesi bölgesinde de bir daha bu tür ölümler yaşanmaması için önlemlerimizi aldık. Toplamda, 12 direkte izolasyon çalışması yapılmış, 7 adet yuva montajı bitirilmiştir. Ayçiçeği ekili alanlara isabet eden 3 direğe ise hasat sonrası müdahale edilecek." - TEKİRDAĞ
Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:39 Kaynak: İHA
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