Son Dakika Haberleri: "Toplu sözleşme sürecini uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağız"
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"Toplu sözleşme sürecini uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağız"

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 5. Dönem Toplu Sözleşmesine ilişkin, "Bu süreci, uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağımıza inanıyoruz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 5. Dönem Toplu Sözleşmesine ilişkin, "Bu süreci, uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağımıza inanıyoruz." dedi.
Selçuk, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:02 
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