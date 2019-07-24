"Toplu sözleşme sürecini uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağız"
1 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 5. Dönem Toplu Sözleşmesine ilişkin, "Bu süreci, uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağımıza inanıyoruz.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk
, 5. Dönem Toplu Sözleşmesine ilişkin, "Bu süreci, uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağımıza inanıyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:02
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