Son Dakika Haberleri: Toplu Taşıma 2018 Yılında 124 Milyon Yolcu Sayısını Geçerek Rekor Kırdı

Toplu Taşıma 2018 Yılında 124 Milyon Yolcu Sayısını Geçerek Rekor Kırdı

48 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetinde 2018 yılında rekorlar kırıldı.

Toplu Taşıma 2018 Yılında 124 Milyon Yolcu Sayısını Geçerek Rekor Kırdı, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetinde 2018 yılında rekorlar kırıldı. Raylı sistem ve otobüsler tarafından 2018 yılında taşınan yolcu sayısı 124 milyonu geçti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yeni aldığı raylı sistem araçları ve yeni otobüsler toplu taşımayı daha konforlu hale getirince yolcu sayısında da artış meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetine olan ilgi rakamlara da yansıdı. 2018 yılında Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle taşınan yolcu sayısı 11 milyonu, özel halk otobüsleri ile taşınan yolcu sayısı ise 73 milyonu geçti. Geçen yıl otobüsleri kullanan kişi sayısı toplam 84 milyon 211 bin oldu.

2018 yılında raylı sistem ile taşınan yolcu sayısı ise 39,9 milyona ulaştı. Geçen yıl raylı sistem ile 146 bin 885 sefer yapıldı ve 5 milyon 462 bin 429 kilometre yol kat edildi. 2018 yılında otobüsler ve raylı sistem araçlarıyla taşınan toplam yolcu sayısı ise 124 milyonu geçti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:34 Kaynak: İHA

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