Toplu taşıma aracı alt geçide düştü - Son Dakika
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Toplu taşıma aracı alt geçide düştü

22.05.2022 11:25
Toplu taşıma aracı alt geçide düştü

Adana'da toplu taşıma aracı, alt geçide düştü.

Adana'da toplu taşıma aracı, alt geçide düştü. Minibüsün sürücüsü araçta sıkışarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 06.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ş.D. yönetimindeki 01 M 0583 plakalı toplu taşıma aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak Ray Sokak'taki demir bariyerleri aşıp, yaklaşık 5 metre yüksekten alt geçide düştü. Ters dönen minibüs içinde sıkışan Ş.D.'yi görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Ş.D.'yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ş.D.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza sırasında minibüste yolcu olmadığı öğrenildi. - ADANA

Toplu taşıma aracı alt geçide düştü
Toplu taşıma aracı alt geçide düştü
Toplu taşıma aracı alt geçide düştü
Toplu taşıma aracı alt geçide düştü
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Kaynak: İHA

Denizli, Seyhan, Adana, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Toplu taşıma aracı alt geçide düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Toplu taşıma aracı alt geçide düştü - Son Dakika
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