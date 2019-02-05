Son Dakika Haberleri: Toplu Taşıma Aracı ile Servis Aracı Kaza Yaptı: 6 Yaralı

Toplu Taşıma Aracı ile Servis Aracı Kaza Yaptı: 6 Yaralı

1 saat önce

Balıkesir'de Okul servis aracı ile halk otobüsü trafik kazası yaptı.

Toplu Taşıma Aracı ile Servis Aracı Kaza Yaptı: 6 Yaralı, System.String[]
Balıkesir'de Okul servis aracı ile halk otobüsü trafik kazası yaptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Balıkesir'de öğle saatlerinde Karesi ilçesine bağlı Toygar mahallesinde meydana gelen trafik kazasında okul servisi ile Halk otobüsü Osmangazi sokakta çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:35 Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa
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