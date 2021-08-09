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Toplu taşıma aracı kalmadı, köylü mağdur oldu - Son Dakika

Toplu taşıma aracı kalmadı, köylü mağdur oldu

09.08.2021 15:01
Toplu taşıma aracı kalmadı, köylü mağdur oldu, System.String[]

Sivas'ın Gazi köyünde yaşayan vatandaşlar köylerinden şehir merkezine yolcu taşıyan toplu taşıma aracı kalmadığı için sıkıntılı günler yaşıyor.

Sivas'ın Gazi köyünde yaşayan vatandaşlar köylerinden şehir merkezine yolcu taşıyan toplu taşıma aracı kalmadığı için sıkıntılı günler yaşıyor.

Sivas kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Gazi köyünde ulaşım sıkıntısı yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllarda köyde 3 servis bulunuyordu ancak çeşitli nedenlerden kent merkezine yolcu taşıyan minibüsler kalktı. Mağdur olan ve il merkezine gitmekte sıkıntı yaşayan köy halkı çareyi ticari takside buldu. Ancak taksi ücretinin pahalı olması sebebiyle yaşadıkları sıkıntıyı gideremediler. Köy sakinleri yaşadıkları ulaşım sorununun giderilmesi için yetkililerden yardım bekliyorlar.

"Emekli maaşımı çekemiyorum"

Köyün yaşlılarından İbrahim Polat, "Köyde arabalar kalktı mağduruz. Sabahtan kalkıyoruz aracı olan kimseyi bulamıyoruz ticari taksiler çok para istiyor. İl merkezine gidemiyoruz. Köyde araba çoğaldığı için minibüslere binen azaldığı için az kişiyle gidemiyor, kurtarmıyor. Önceden minibüslere 10 TL vermeye korkuyorduk şimdi ticari taksiler 150 TL. Emekli maaşımı çekemiyorum" dedi.

"Tansiyon hastasıyım ben ilaç alamıyorum"

İlaç almak için kent merkezine gidemediğini belirten Fadime Yıldırım, "Gazi Köyüne servis istiyoruz. Tansiyon hastasıyım ben ilaç alamıyorum, bir ilaç almam taksi parasıyla birlikte 200-300 TL'yi buluyor. Arabamız yok mağdur durumda kaldık, büyüklerden servis istiyoruz. Haftada 2 kez servis gelsin" diye konuştu.

"Aracı olamayanlar mağdur durumda"

Şahsi aracıyla köylülere alışveriş yapmaya giden Tayfur Yıldırım, "Annemin tansiyon ilacını almaya gideceğim, evin eksikleri var onları alacağım. Mahalle olarak çoğu komşunun eksiklerini ben gidermeye çalışıyorum. Köyün servisi olmadığı için şahsi araçlarımızı kullanmak zorunda kalıyoruz. Şahsi arabası olmayanlarda olanlardan rica ediyorlar kimisi yapıyor kimisi yapmıyor. Aracı olamayanlar mağdur durumda açıkçası. Köye ticari taksi çağırdıklarında Sivas'a git gel bir kişinin yol masrafı 200 TL ye çıkıyor. Zaten alışveriş yapacağı eşya 100 TL bu taksi ücretiyle 250-300 TL ye çıkıyor" şeklinde konuştu.

"Taksi tuttum 200 TL ücret ödedim"

İstanbul'dan köyüne tatile gelen Erman Yıldırım, "İstanbul'dan Sivas'a geldiğimde terminalde Gazi köyüne giden servisin olmadığını söylediler. Mecburen taksi tuttum 200 TL ücret ödedim. Köyde rahatsızlandım hastaneye gitmek için tekrar 200 TL ücret ödedim ve orada bir gömlek aldım 40 TL ye fakat bu gömleğin Sivas'tan getirmenin maliyeti 200 TL oldu. 200+40 TL 240 TL'ye bir gömlek. Köye geldim ve köy haklına bu konudan bahsettiğimde köy halkının da mağdur olduğunu gördüm. Bazı durumu olmayan ailelerin bu ücreti karşılayamadığını ve çocuğunu, kendisini hastaneye götüremediğini veya alışverişe gidemediğini gördüm. Burası il merkezine 40 kilometre uzaklıkta. Sivas'ın en büyük köylerinden olan Gazi köyünde servis yok, mağduruz. Benim aracım yok aracı olan zaten binip gidiyor. Yarın İstanbul'a döneceğim ben köyde nereden taksi buluyum, taksi arıyorum. Biletimi aldım inşallah otobüse yetişirim" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Toplu taşıma aracı kalmadı, köylü mağdur oldu
Toplu taşıma aracı kalmadı, köylü mağdur oldu
Toplu taşıma aracı kalmadı, köylü mağdur oldu
Toplu taşıma aracı kalmadı, köylü mağdur oldu
Toplu taşıma aracı kalmadı, köylü mağdur oldu
Toplu taşıma aracı kalmadı, köylü mağdur oldu
Toplu taşıma aracı kalmadı, köylü mağdur oldu
Toplu taşıma aracı kalmadı, köylü mağdur oldu

Türk Lirası, Taksi, Sivas, Gazi, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Toplu taşıma aracı kalmadı, köylü mağdur oldu - Son Dakika


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