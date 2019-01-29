Toplu Taşıma Aracında, "Eşime Küfredemezsin" Tartışması Kamerada

Başakşehir'de bir toplu taşıma aracı sürücüsü ile kadının arasındaki "eşime küfrettin" tartışması cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Başakşehir'de bir toplu taşıma aracı sürücüsü ile kadının arasındaki "eşime küfrettin" tartışması cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, toplu taşıma aracı sürücüsünün, "seni eşin bana küfrediyor camımı kırdı" dediği duyuluyor.



İddialara göre olay Bahçeşehir Bankalar önü mevkinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir şekilde toplu taşıma aracı sürücüsü ile hususi bir aracın sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmaya hususi araç sürücüsünün eşi de dahil oldu. Öfkeli kadın, toplu taşıma aracı sürücüsü ile konuşmasını cep telefonu kamerası ile kaydetti. Bu sırada otobüsün sürücüsü kadının telefonla görüntü çekmesini engellemeye çalıştı.



"Akşam haberlere vereceğim seni"



Görüntülerde eşine küfredildiğini iddia eden kadının, otobüs şoförüne, "Hadi küfür etsene akşam haberlere vereceğim seni. Hadi, hadi. Şimdi Whatsapp hattından gönderiyorum. Benim eşime küfredemez. Öyle bir dünya yok" dediği duyuluyor. Görüntülerin devamında ise otobüs şoförünün, " Senin eşin bana küfrediyor, camımı kırdı" sözleri yansıyor.



Vatandaşların araya girmesi ve tarafların ayrılması ise sakinleştiği öğrenildi. - İSTANBUL

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