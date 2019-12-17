Toplu taşıma aracında rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirme telaşı kamerada - BURSA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toplu taşıma aracında rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirme telaşı kamerada - BURSA - Son Dakika

Toplu taşıma aracında rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirme telaşı kamerada - BURSA

6 saat önce

Bursa'da toplu ulaşım aracında rahatsızlanan kadın yolcu, sürücü tarafından güzergah dışına çıkılarak hastaneye yetiştirildi.

Bursa'da toplu ulaşım aracında rahatsızlanan kadın yolcu, sürücü tarafından güzergah dışına çıkılarak hastaneye yetiştirildi.

Toplu taşıma aracında rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirme telaşı kamerada - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:32 Kaynak: AA
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