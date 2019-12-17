Son Dakika › Güncel › Toplu taşıma aracında rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirme telaşı kamerada - BURSA - Son Dakika
Toplu taşıma aracında rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirme telaşı kamerada - BURSA
6 saat önce
Bursa'da toplu ulaşım aracında rahatsızlanan kadın yolcu, sürücü tarafından güzergah dışına çıkılarak hastaneye yetiştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:32 Kaynak: AA
Bursa'da toplu ulaşım aracında rahatsızlanan kadın yolcu, sürücü tarafından güzergah dışına çıkılarak hastaneye yetiştirildi.
Son Dakika Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı! Metrelerce öteye fırlayan kadın hayatını kaybetti Sondaj kuyusundan sıçrayan köpüklü suyu yutan genç, KBRN merkezine alındı! Gerçek sonradan ortaya çıktı (Görüntülü) Garsona saldırdılar Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak