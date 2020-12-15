Toplu taşıma araçları dezenfekte edildi - Son Dakika

Toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

15.12.2020 11:26
Toplu taşıma araçları dezenfekte edildi, System.String[]

Iğdır'da korona virüs salgınına karşı toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Iğdır'da korona virüs salgınına karşı toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Covid-19 salgın riskine karşı vatandaşların ulaşımlarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için Iğdır Belediyesi toplu taşıma araçları ve otobüsleri rutin olarak dezenfekte ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada' "Değerli vatandaşlarımız, toplu taşıma araçlarını kullanırken öncelikle "Temizlik, Mesafe ve Maske" kuralına uymanız toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir" denildi. - IĞDIR

Toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Toplu Taşıma, Koronavirüs, Iğdır, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toplu taşıma araçları dezenfekte edildi - Son Dakika


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