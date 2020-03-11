Toplu taşıma araçları dezenfekte edildi - SİVAS - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toplu taşıma araçları dezenfekte edildi - SİVAS - Son Dakika

Toplu taşıma araçları dezenfekte edildi - SİVAS

6 saat önce

Sivas, Yozgat ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Sivas, Yozgat ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 257 toplu taşıma aracını dezenfekte etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, yaptığı açıklamada, halk sağlığının önemli olduğunu vurguladı.

Belediye olarak toplu taşıma araçlarındaki hijyeni daha iyi hale getirmek için ilaçlama yaptıklarını aktaran Işık, "Halkımızın yoğun kullandığı yerlerde, terminalde, kapalı mekanlarda, kapalı çarşılarda ilaçlama çalışmalarını devam ettireceğiz." dedi.

Işık, dünyada salgın haline gelen koronavirüse karşı son derece titiz çalışma yürüttüklerini dile getirerek, "Akan ve durgun sularda ilaçlama yaparak vatandaşımızın sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirmesi için gerekli bütün önlemleri alacağız." ifadesini kullandı.

Öte yandan Sivas Belediyesi, Kovid-19'a yönelik tedbirler kapsamında hayvan barınağını ziyarete kapattı.

Ziyaretçilerin ve hayvanların sağlığının korunması amacıyla ziyarete kapatılan barınakta, dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapılacak.

Yozgat

Yozgat Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, 59 halk otobüsü ile camiler, çocuk parkları ve umumi tuvaletlerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, koronavirüse karşı birçok tedbir aldıklarını, toplu taşıma araçlarının yanı sıra cami, çocuk parkı ve umumi tuvaletlerde dezenfeksiyon çalışması başlattıklarını ve bunu aralıklarla sürdüreceklerini söyledi.

Kırşehir

Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, yeraltı çarşısı, Cacabey Meydanı ve ana caddelerde ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, yaptığı açıklamada, çalışmaların periyodik olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, olası koronavirüs şüphesine karşı önlem aldığını kaydeden Ekicioğlu, "Son günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs gündemde. Biz de Kırşehirli hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi bir üst seviyeye çıkardık. Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda ve toplu taşıma araçlarımızda, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini artırdık. Belediye ekiplerimiz düzenli olarak çalışmalara devam edecek." şeklinde konuştu.

Kent genelinde okullarda da dezenfekte çalışması yapıldı.

Toplu taşıma araçları dezenfekte edildi - SİVAS

Yozgat, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı "14 gün kuralı" hakkında bilgilendirmede bulundu
Silifke'de 6 bacaklı bir kuzu dünyaya geldi Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi

Son Dakika Haberleri
22:22 YHT Garında virüs salgını önlemleri
22:22 Denizli'de yol kenarında bulunan erkek cesedine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı...
22:22 99 milyon yıllık kehribar içinde "en küçük dinozor fosili" keşfedildi
22:18 Avcılar'da AVM'nin otoparkında park kazası
22:18 EDİRNE Bulgaristan'da koronavirüs vakasından ilk ölüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:25:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Toplu taşıma araçları dezenfekte edildi - SİVAS - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]