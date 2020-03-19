Toplu taşıma araçları için dezenfeksiyon sistemi geliştirdi - Son Dakika
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Toplu taşıma araçları için dezenfeksiyon sistemi geliştirdi

7 saat önce

ÇANAKKALE'de 25 yıldır oto elektrik ve klima ustası olan Erdoğan Arslanoğlu (48), koronavirüse karşı geliştirdiği sistemle toplu taşıma araçlarını, otomatik olarak her sefer öncesi ve sonrası kolaylıkla ve daha az maliyetle ilaçlanmasını sağlıyor.

Toplu taşıma araçları için dezenfeksiyon sistemi geliştirdi, System.String[]

ÇANAKKALE'de 25 yıldır oto elektrik ve klima ustası olan Erdoğan Arslanoğlu (48), koronavirüse karşı geliştirdiği sistemle toplu taşıma araçlarını, otomatik olarak her sefer öncesi ve sonrası kolaylıkla ve daha az maliyetle ilaçlanmasını sağlıyor.

Küçük Sanayi Sitesi'nde 25 yıldır oto elektrik ve klima ustası olan Erdoğan Arslanoğlu, toplu taşıma araçlarının dezenfeksiyonu için sistem geliştirildi. Arslanoğlu'nun koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından geliştirdiği sistemle toplu taşıma araçlarının tavanında bulunan klima bölümlerine yerleştirdiği 6 adet püskürtme başlığıyla içerinin daha düşük maliyete ve her sefer öncesi ve sonrası otomatik olarak dezenfekte edilmesi sağlanıyor. Sistem, yaz aylarında da otobüslerde oluşan kötü kokuların giderilmesi için kullanılabilecek. Sistemin ilerleyen dönemlerde belediyeye ait toplu taşıma araçlarına yerleştirilmesi planlanıyor.

'SIKIŞTIĞIMIZ NOKTADA TÜRKLER ÇOK GÜZEL İCATLAR ÇIKARIR?

Geliştirilen sistemi inceleyen Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 'Sadece koronavirüs değil, ortalıkta devamlı virüs var. İnsanlar toplu taşımalara sürekli inip bindiği için virüs girmesi söz konusu olabilir. Yazın da kötü kokuları gidermek içine parfüm konabilir. Ustalarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Sıkıştığımız noktada Türkler çok güzel icatlar çıkarır. Ustalarımız bu konuda mahirdir. Yeter ki onlara fırsat verilsin' dedi.

'BU PROJEYİ YAKLAŞIK 4 GÜNDE TASARLADIM?

Koronavirüsün Türkiye'de görünmesinin ardından kafasına sorular takıldığını söyleyen Erdoğan Arslanoğlu, 'Koronavirüs ülkemize girdiğinden beri kafama sorular takılıyordu. Bu salgının bulaşmasını engellemek için toplu taşımaları dezenfekte etmeyi düşündüm. Bu projeyi yaklaşık 4 günde tasarladım. Ondan sonra araç içinde uygulamak için Çanakkale Belediye Başkanlığı Ulaştırma Birimi'ndeki müdürümüz Hayati Gürses'e giderek böyle bir projem var. Araçlarınızın birinde uygulamak istiyorum dedim. Hayati bey, belediye başkanımızla görüşerek onayı verdi. Aracı bize gönderdi. İş yerimizde bu araca 10 litrelik ilaçlama deposu, altında basma pompası ve ilave püskürtme sistemiyle aracın içerisinde bu uygulamayı 1 gün içerisinde gerçekleştirdik. Bunu daha da ilerletebiliriz. Şu an yapmış olduğumuz sistemde artı antibakteriyel özellikli klimalar çalıştırıldığında, klimanız yazlık dönemde bakteri ürettiği için temizlenmesi gerekiyor. Bu sistem aynı zamanda bakterileri de temizlemiş oluyor. Aracın içinde bir temizlik yapmış oluyor. Güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum' diye konuştu.

'İLK MALİYETİ BİN İLE BİN 500 LİRA ARASINDA?

Erdoğan Arslanoğlu, sistemin her mevsim kullanılabileceğini söyleyerek, 'İlaçlamayı yaptıktan sonra, yaz aylarında da depoya parfüm koyup, bunu aracın içine püskürterek içerideki kötü kokuları gidermiş oluruz. Bu vatandaş ve şoförler için de iyi olacaktır. Bu sistem her türlü kullanılabilir. Şu anda ilk maliyeti bin ile bin 500 lira arasında. Daha da yukarı çıkabilir, ama aşağıya indiği zaman da problemler çoğalır' dedi.


Koronavirüs, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:21 Kaynak: DHA

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