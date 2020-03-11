Toplu taşıma araçları ilaçlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toplu taşıma araçları ilaçlandı - Son Dakika

Toplu taşıma araçları ilaçlandı

6 saat önce

Başkentte olası salgın hastalık riskine karşı dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları yapılan toplu taşıma araçlarına minibüsler de eklendi.

Başkentte olası salgın hastalık riskine karşı dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları yapılan toplu taşıma araçlarına minibüsler de eklendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, minibüsler günlük olarak, "Geniş Spektrumlu Virüsidal Dezenfektan" ile iç ve dış sterilizasyon işlemine tabi tutuldu.

Ankara zabıtası kontrolünde, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası ve özel bir temizlik firmasının iş birliğiyle yapılan ilaçlama ve temizlik çalışmaları, tüm minibüslere uygulandı.

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç'un değerlendirmesine de yer verilen açıklamada, EGO, özel halk otobüsleri, metro, teleferik ve ANKARAY vagonlarında başlatılan hijyen çalışmalarının ardından, Minibüsçüler Esnaf Odasına da yazılı bildirimde bulunarak, her gün araçların iç dış temizliğinin yanı sıra iç kısımlarda da salgın hastalık riskine karşı kimyasal ve biyolojik temizlik yapılmasının istendiği aktarıldı.

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Genel Sekreteri Erşan Ağören de başkent genelinde hizmet veren minibüslerin her gün temizlendiğini bildirdi.

Toplu taşıma araçları ilaçlandı

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Babacan'ın yeni partisi DEVA'nın oy oranıyla ilgili çarpıcı tahmin: Yüzde 4 oy alabilir
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı "14 gün kuralı" hakkında bilgilendirmede bulundu Kapalı Çarşı yönetiminde korona virüs iddialarına yanıt Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur

Son Dakika Haberleri
16:37 DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
16:37 Öğrencilerden koronaya karşı dezenfektan
16:36 Besni'de Engelliler Derneğinden özel okula ziyaret
16:36 Kumluca hastanesine ek bina yapılacak
16:36 Kocaeli'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları arttırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 16:41:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Toplu taşıma araçları ilaçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]