Toplu taşıma araçları ve taksilerde Korona virüs denetimi - Son Dakika

Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri toplu taşıma araçları ve taksilerde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen talimat doğrultusunda, toplu taşıma araçları ve taksilerde Korona virüs denetimi yapıldı. Denetim noktasında resmi ekipler sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, yolcuların da HES kodlarını, maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uyulup uyulmadıklarını kontrol etti. Eskişehir'in Yunus Emre Caddesinde yapılan kontrollerde bir çok otobüs ve dolmuş durduruldu. Kurallar konusunda yolcuları kontrol eden ekipler, aynı zamanda Korona virüs tedbirleri konusunda yolcuları bilgilendirdi. Tedbirler, Eskişehir'in bir çok noktasında devam ederken, sürücü ve yolcuların kurallara uyarak yolculuk yaptığı da gözlerden kaçmadı. - ESKİŞEHİR