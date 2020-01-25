Toplu taşıma araçların sürücülerine ceza yağdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Toplu taşıma araçların sürücülerine ceza yağdı - Son Dakika

Toplu taşıma araçların sürücülerine ceza yağdı

6 saat önce

Gaziantep'te polis ekipleri 902 araç denetlerken kurallara uymayan 328 aracın sürücüsüne ceza kesildi.

Toplu taşıma araçların sürücülerine ceza yağdı, System.String[]

Gaziantep'te polis ekipleri 902 araç denetlerken kurallara uymayan 328 aracın sürücüsüne ceza kesildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı 26 ekip ve 42 personel tarafından toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama yapıldı. 2 gün süren uygulamalarda toplam 902 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 8 sürücüye yaya geçidini kullanan yaylalara geçiş hakkı vermemekten, 71 sürücüye ışıklı trafik işaretlerine uymamaktan, 37 sürücüye emniyet kemeri kullanmamaktan, 173 sürücüye T. K. Kanununun diğer ilgili maddelerinden, 7 sürücüye sigorta yaptırmamaktan, 24 sürücüye cep telefonu ile görüşmekten, 8 sürücüye fenni muayene yaptırmamaktan olmak üzere genel toplamda 328 araç sürücüsü hakkında trafik idari para cezası uygulandı.


Denetimlerde 15 araç ise trafikten men edilmiştir. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:16 Kaynak: İHA
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