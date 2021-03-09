Toplu taşıma araçlarına ve pazar yerlerine tematik denetim - Son Dakika

Toplu taşıma araçlarına ve pazar yerlerine tematik denetim

09.03.2021 06:14
Toplu taşıma araçlarına ve pazar yerlerine tematik denetim, System.String[]

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan her türlü toplu ulaşım araçları ve pazar yerlerinde haftalık tematik denetimler kapsamında uygulama yapıldı.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan her türlü toplu ulaşım araçları ve pazar yerlerinde haftalık tematik denetimler kapsamında uygulama yapıldı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği haftalık tematik denetimler konulu ek denetim genelgesi doğrultusunda; Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Samsun genelinde 8 Mart 2021 günü 07.30 ile 17.00 saatleri arasında şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dahil) ile havalimanı, gar, otogar gibi yerlerin denetlenmesinde 11 bölgede 21 ekip, 116 personel görevlendirildi.

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Denetimlerde, 2 bin 472 GBT- HES sorgusu yapılarak, karantina tedbirini ihlal eden 2 şahıs tespit edilmiş, 14 adet taksi durağı, 128 adet ticari taksi denetlenerek; 1 taksi sürücüsüne 314 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, 700 adet şehiriçi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları denetlenerek, 11 adet firmaya 34 bin 650 TL idari para cezası uygulanmış, 11 pazar yeri denetlenerek, 91 kişi ikaz edilmiş, maske kuralına uymayan 8 şahsa 7 bin 200 TL para cezası uygulanmıştır." - SAMSUN

Emniyet Müdürlüğü, Samsun Valiliği, Samsun, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Toplu taşıma araçlarına ve pazar yerlerine tematik denetim - Son Dakika


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