Toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binen polis 175 sürücüye ceza yazdırdı - ADANA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binen polis 175 sürücüye ceza yazdırdı - ADANA - Son Dakika

Toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binen polis 175 sürücüye ceza yazdırdı - ADANA

6 saat önce

Adana'da toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binen sivil trafik ekiplerinin, kural ihlali tespiti yaptığı 175 sürücüye ceza yazıldı.

Adana'da toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binen sivil trafik ekiplerinin, kural ihlali tespiti yaptığı 175 sürücüye ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

Yolcu gibi davranarak toplu taşıma araçlarına binen polis ekipleri, emniyet kemeri takmama, cep telefonuyla görüşme, kırmızı ışık ihlali, fazla yolcu bindirme gibi kural ihlalleri yapan sürücüleri uygulama noktalarına bildirdi.

Denetimlerde 973 araç sürücüsünden 175'ine kural ihlalleri nedeniyle trafik cezası yazıldı, 7 araç trafikten men edildi, bir şoförün ehliyetine geçici süre el konuldu.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla, toplu taşıma araçlarının karıştığı kazaların azaltılması amacıyla başlatılan uygulamanın süreceği bildirildi.

Toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binen polis 175 sürücüye ceza yazdırdı - ADANA

Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:55 Kaynak: AA
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