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Toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon işlemi

1 saat önce

Bilecik'te bir ilaçlama firması, yaz aylarının gelmesi ile birlikte artan mevsimsel hastalıkları önlemek amacıyla toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon işlemi yapmaya başladı.

Toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon işlemi, System.String[]
Bilecik'te bir ilaçlama firması, yaz aylarının gelmesi ile birlikte artan mevsimsel hastalıkları önlemek amacıyla toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon işlemi yapmaya başladı.

Firma, fabrikalar, okullar, ticari ve özel otomobiller, anaokulları, kreşler ve evlerde verdiği hizmetin yanı sıra yaz aylarının gelmesi ile birlikte artan mevsimsel hastalıklara karşı önlem almak amacıyla toplu taşıma araçlarında da dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyor. Firma temsilcisi Abdullah Emirhan Öztürk, "Her geçen yıl artan öğrenci sayısı, gerek göç olarak gerekse askeri eğitim alanlarına gelen askerlerin de katılımı ile ilimizin nüfusunda artışın olması, ortak yaşam alanları ile toplu taşıma araçlarında sağlık açısından dezenfektan ve sterilizasyonun önemi arttırmaktadır. Kış mevsiminden çıkmış olmak ve havaların aşırı derecede ısınması ile mevsimsel hastalıklara karşı önlem almak, temiz hijyen yaşam alanları oluşturmak amacı ile yaptığımız dezenfektan işlemi, konusunda uzman sertifikalı personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Bilecik il merkezinde tek olan ve alanında TSE beldesine sahip olan firmamız toplu taşıma araçları, fabrika, okul, öğrenci servis araçları, ticari taksiler, özel otomobiller, anaokulları, kreşler ve evlerde bu hizmeti vermektedir. Firmamız tarafından ev, işyeri, fabrika, hastane, okul, kreş, restoran gibi yerlerde gerçekleştirilen biyosidal ilaçlama haşere-böcek ilaçlama sonrası talep halinde dezenfektan işlemini de gerçekleştirmektedir" ifadelerine yer verdi.

"Bizim araçlarımızda dezenfeksiyon işlemi daha önemli"

Dolmuş şoförü Murat Atalay ise, aracına yaptırdığı dezenfeksiyon işlemi sonrasında yaptığı açıklamada, "Müşterilerimize daha sağlıklı bir ortamda hizmet vermek için aracıma dezenfeksiyon işlemi yaptırdım. Her gün yüzlerce vatandaşımıza toplu taşıma hizmeti vermekteyiz. Bizim araçlarımız özel araçlardan faklı olduğu için bu işlemin önemi çok daha fazladır. Özelikle yaz aylarında artan mikroorganizmaların araçlarımızın içerisinde bulunmasını önlemek gerekiyor" şeklinde konuştu. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:25 Kaynak: İHA
Bilecik, Yaşam
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