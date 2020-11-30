Toplu taşıma araçlarında HES koduna dikkat ediliyor - Son Dakika

Toplu taşıma araçlarında HES koduna dikkat ediliyor
30.11.2020 14:02
Karabük'te korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarındaki denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor.
Karabük'te korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarındaki denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen, Covid-19 denetimlerinin sıklaştırılmasına yönelik genelge sonrası Karabük Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler toplu taşıma araçlarında denetimlerini sürdürüyor. Atatürk Bulvarı'nda yapılan uygulamada toplu taşıma araçlarındaki yolculara HES kodu sorgulaması yapılırken vatandaşların kurallara uyduğu gözlemlendi.
Öte yandan uygulamalar gün içerisinde kentin farklı noktalarında yapılmaya devam edecek. - KARABÜK
Son Dakika Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan büyüme yorumu: Güçlü adımlar atacağız Karabağ'da savaşan Ermeni asker: Azerbaycan askerlerinin baskınları Azrail'in gelişi gibiydi Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1500 defterdarlık uzmanı ve 300 uzman yardımcısı alacak Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler Fahrizade suikasti insan faktörü olmadan uzaktan kontrollü makineli tüfekle 3 dakikada gerçekleşmiş EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı