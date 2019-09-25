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Toplu taşıma araçlarında hijyen

52 dakika önce

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, toplu taşıma araçlarındaki koltuk düzeni ve sünger tercihinin değiştirilmesini önerdi.

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Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, toplu taşıma araçlarındaki koltuk düzeni ve sünger tercihinin değiştirilmesini önerdi.

Göktaş, yazılı açıklamasında yurt genelinde toplu taşıma araçlarının hijyenik koşullardan uzak olduğunu ve bunun yaşamsal tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Gerekli tedbirlerin yetkililer ve meslek kuruluşları tarafından alınması ve hijyeni sağlamak için çeşitli değişikliklere gidilmesi gerektiğine değinen Mustafa Göktaş, şunları kaydetti:

"Tozu çeken, pisliği içinde barındıran koltuk düzeninden tüketiciyi kurtarmak, temizliği daha kolay olan, yıkanabilir ve kurumasında sorun olmayacak maddelerden oluşan koltuklar koymak lazım. Elle tutulan tutamakları, koridorlardaki koltuk başları ve korkuluk demirlerinin kir, ter, mikrop yaymayan cinsten alaşımlı maddelerden oluşturmalı. İlaçlı suyla yıkadığında kuruması da temizliği de dert olmamalı. Pis havayı dışarı atacak tertibin alınması, ayrıca havadaki mikrobun kırılmasını sağlayacak dezenfektan kokunun yayılmasını sağlamak gerek. Açılır kapanır kapıların aralarında hava girmesini engelleyecek tertibin alınması, kapı fitillerinin düzeltilmesi, toz toprak ve zararlı bakterilerin girmesini engellemek gerek. Alerjik hastalıklar başta olmak üzere çok sayıda enfeksiyonel hastalık sebebi olan koltuk düzeni ve döşemelerin elden geçmesi zaruridir."

Mustafa Göktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:26 Kaynak: AA
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