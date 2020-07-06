Toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi - Son Dakika

Toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve ticari taksilerdeki denetimleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve ticari taksilerdeki denetimleri sürüyor.

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Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme tedbirleri uygulanmaya başlanmıştı. Yeni kararla birlikte toplu taşıma araçlarına getirilen kapasitenin yüzde 50'si kadar yolcu taşıma zorunluluğu kaldırılmıştı. Artan vakalar sonrasında İstanbul genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde Beyoğlu Fındıklı Işıklar mevkiinde yapılan denetimlerde toplu taşıma araçları ekipler tarafından tek tek durduruldu. Araçlara yapılan denetimde evrak kontrolü ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığına bakıldı.

Kontrol esnasında durdurulan bir minibüste trafik ekipleri tarafından şoförün ehliyet ruhsatının kontrolü yapıldığı sırada ekipler içerideki yolcu sayısını kontrol etti. - İSTANBUL

Koronavirüs, İstanbul, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 08:08 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi - Son Dakika
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