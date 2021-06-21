Toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi - Son Dakika

Toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

Toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi İstanbul Sarıyer'de korona virüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi İSTANBUL - İstanbul Sarıyer'de korona virüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Trafik Polisi ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik Sarıyer Maslak'ta denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde toplu taşıma araçlarına girerek maske ve mesafe ile ilgili kontroller yapıldı. Denetimlerde vatandaşların kurallara uyduğu görüldü.

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