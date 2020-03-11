Toplu taşıma araçlarında Korona Virüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toplu taşıma araçlarında Korona Virüs önlemi - Son Dakika

Toplu taşıma araçlarında Korona Virüs önlemi

7 saat önce

Yozgat Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından korona virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla belediye otobüslerinde dezenfekte çalışmalarına başladı.

Toplu taşıma araçlarında Korona Virüs önlemi, System.String[]

Yozgat Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından korona virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla belediye otobüslerinde dezenfekte çalışmalarına başladı.


Yozgat'ta her gün binlerce vatandaşların taşıyan toplu taşıma araçları, olası korona virüsü, viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı önlem amaçlı dezenfekte ediliyor.


Dezenfekte çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Yozgat Belediyesi olarak sağlıklı ulaşım için belediye otobüslerimizi her gün düzenli olarak detaylı temizlik işlemlerinden geçiriyoruz. Son zamanlarda uluslararası düzeyde yayılan korona virüs nedeniyle belediye otobüsü temizliklerimiz de korona virüs ve diğer virüslere karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımıza başladık. Belediye otobüslerimiz insan sağlığına zarar vermeyen ve Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfeksiyon ürünleriyle özel kıyafetli temizlik personellerimiz tarafından ilaçlanarak detaylı şekilde dezenfekte ediliyor. Belediye Otobüslerimizde yolculukları daha güvenli, konforlu ve sağlıklı yürütülmesine katkı sağlayan temizlik hizmetlerimiz aynı titizlikle uygulanmaya devam edecektir" dedi. - YOZGAT

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı

Son Dakika Haberleri
19:12 Aliyev-Berdimuhamedov ortak basın toplantısı
19:12 Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin ön raporun detayları ortaya çıktı
19:10 DEVA Partisi siyasi hayatına başladı
19:10 'Ölüm patroniçesi' lakaplı çete lideri tahliye edildi
19:08 Çanakkale açıklarında lastik bottaki 45 sığınmacı karaya çıkarıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 19:14:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Toplu taşıma araçlarında Korona Virüs önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]