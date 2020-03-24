Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi - Son Dakika

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Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
6 saat önce
Toplu taşıma araçlarına binen yolcular Araç şoförlerinin yolcuları mesafeli oturmaları için uyarması Elazığ Belediyesi Zabıta ekiplerinin marketleri denetlemesi ve müşterileri bilgilendirmesi Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimiELAZIĞ - Elazığ Belediyesi zabıta ekipleri toplum...
Toplu taşıma araçlarına binen yolcular
Araç şoförlerinin yolcuları mesafeli oturmaları için uyarması
Elazığ Belediyesi Zabıta ekiplerinin marketleri denetlemesi ve müşterileri bilgilendirmesi Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
ELAZIĞ - Elazığ Belediyesi zabıta ekipleri toplum taşıma araçlarında gerçekleştirdikleri denetimlerde İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında şoförleri ve yolcuları bilgilendirdi.
Toplu taşıma araçlarında da şoförlerin yaptıkları anonslarla sık sık yolculara güvenli mesafede oturmaları konusunda uyarıda bulunduğu görüldü.
"Evde kal" çağrısı dolayısıyla Elazığ'da toplu ulaşım araçlarında yoğunluk gözlenmedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:20 Kaynak: AA
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