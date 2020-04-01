Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı - Son Dakika

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Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı
7 saat önce
Siirt'in Baykan ilçesinde toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı İlçe emniyet, jandarma ve toplum sağlığı ekipleri, toplu taşıma araçları ve taksilerde denetim yaparak, vatandaşlara evde kalmaları uyarısında bulundu.
Siirt'in Baykan ilçesinde toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı
İlçe emniyet, jandarma ve toplum sağlığı ekipleri, toplu taşıma araçları ve taksilerde denetim yaparak, vatandaşlara evde kalmaları uyarısında bulundu.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüse yönelik aldığı önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarındaki yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alıp almadığını denetleyen ekipler, sürücülere genelge hakkında bilgi verdi, uyarıları dikkate almayan sürücülere cezai işlem uyguladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:46 Kaynak: AA
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