Son Dakika › Güncel › Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi - Son Dakika
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
6 saat önce
İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında trafik ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.
İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında trafik ekiplerince denetimler gerçekleştirildi. Ekipler, yolcu sayıları ile yolculardaki maske kullanımını kontrol etti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında toplu taşıma araçlarında denetimlerde bulundu. Kartal Spor
Caddesi'ndeki denetimlerde polis ekipleri, otobüs ve minibüsleri durdurarak, yolcu sayısı ile maske kontrolünde bulundu.
Bir minibüs şoförü, "Çok güzel bir uygulama. Bunun için teşekkür ediyoruz. Devamlı maske kullanıyoruz ve fazla yolcu almıyoruz" dedi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:19 Kaynak: DHA
Son Dakika Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası