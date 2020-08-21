Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi - Son Dakika

TRAFİK ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında vatandaşlar ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetledi. Maltepe 'de fazla yolcusu olan minibüs sürücüne cezai işlem uygulandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Anadolu yakasında belirlediği kontrol noktalarında toplu aşıma araçlarını durdurarak denetim yaptı. Durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları denetlendi. Ayrıca toplu taşıma araçlarının kapasitesinin dışında yolcu bindirip bindirmediği de kontrol edildi.