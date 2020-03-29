Son Dakika › Güncel › Toplu taşıma araçlarında koronavirüs önlemleri - Son Dakika
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs önlemleri
7 saat önce
Halk otobüsleri Otobüs içinden detaylar İSTANBUL - Toplu taşıma araçlarında koronavirüs önlemleri.
Halk otobüsleri
Otobüs içinden detaylar
İSTANBUL - Toplu taşıma araçlarında koronavirüs önlemleri
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 04:55 Kaynak: AA
Son Dakika Otobüs şoförleri koronavirüs salgını sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti Otobüsteki 46 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza ve 14 gün karantina İBB, koronavirüs tedbirleri döneminde tıklım tıklım dolu olan otobüs için "Planlanmış bir hareket" dedi