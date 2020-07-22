Toplu taşıma araçlarında koronavirüs tedbirleri denetimleri - Son Dakika
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs tedbirleri denetimleri
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve trafik polisleri tarafından toplu taşıma yapan araçlara yönelik uygulama yapıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve trafik polisleri tarafından toplu taşıma yapan araçlara yönelik uygulama yapıldı. Uygulamalarda özellikle koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler kontrol edildi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
22.07.2020 17:49:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Toplu taşıma araçlarında koronavirüs tedbirleri denetimleri - Son Dakika