Toplu taşıma araçlarında koronavirüs tedbirleri denetimleri - Son Dakika

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve trafik polisleri tarafından toplu taşıma yapan araçlara yönelik uygulama yapıldı. Uygulamalarda özellikle koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler kontrol edildi.

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