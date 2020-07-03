Toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimleri yapılıyor - Son Dakika

Durdurulan araçlarda Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları denetlendi. Ayrıca toplu taşıma araçlarının kapasitesinin dışında yolcu bindirip bindirmediği de kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Esenyurt , Küçükçekmece , Bahçelievler , Fatih , Beyoğlu , Beşiktaş , Ataşehir , Kadıköy , Pendik , Maltepe ve Üsküdar ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarını durdurarak denetim yaptı.

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