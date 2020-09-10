Toplu taşıma araçlarında manzara değişmedi - Son Dakika

Toplu taşıma araçlarında manzara değişmedi

İSTANBUL - İstanbul'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararının ardından bu sabah toplu taşıma araçlarında ve duraklarında manzara değişmedi. Öte yandan ayakta giden yolcuların fazlalığı dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararının ardından bu sabah İstanbul'da toplu taşıma araçlarında ve duraklarda manzara değişmedi. Alınan karar doğrultusunda metro ve tramvayda ayakta yolcu kapasitesinin yarısına kadar yolcu alınabilecek. Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Bu kararların ardından bugün çekilen görüntülerde otobüslerin hınca hınç dolduğu, minibüslerin ayakta yolcu almaya devam ettiği görüldü. İstanbul'da sabah metrobüs ve otobüslerde sosyal mesafe korunmadan duraklarda beklendi, ayakta yanyana yolculuk yapıldı. Metrobüs duraklarında ise adeta insan seli yaşandı.