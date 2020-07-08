Toplu taşıma araçlarında maske takmayanlar hakkında tutanak tutuldu - Son Dakika

Toplu taşıma araçlarında maske takmayanlar hakkında tutanak tutuldu
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan 1 minibüs sürücüsü ile 2 yolcu hakkında ceza tespit tutanağı tuttu.
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan 1 minibüs sürücüsü ile 2 yolcu hakkında ceza tespit tutanağı tuttu.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Valiliği ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla getirilen maske zorunluluğu ile ilgili uygulama yaptı. Serdivan İstiklal Mahallesi Kazımpaşa Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulamada, toplu taşıma araçları durdurularak maske denetimi yapıldı. 2 saat süren denetimde 2 yolcu ve 1 sürücüye maske takmadıkları gerekçesiyle ceza tespit tutanağı tutuldu. Polis, maske takmayan sürücü ve yolculara maske verdi. Araç sürücüleri ve yolcular maske takmaları konusunda uyarıldı. Tutulan tutanaklara göre Kaymakamlıklar tarafından kişilere ceza yazılacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:43 Kaynak: DHA
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