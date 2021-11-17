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Toplu Taşıma Araçlarında Sıkı Denetim - Son Dakika

Toplu Taşıma Araçlarında Sıkı Denetim

17.11.2021 16:17
Toplu Taşıma Araçlarında Sıkı Denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri, kent merkezinde toplu taşıma araçlarında denetimde bulundu.

Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir ulaşım sağlayabilmesi için toplu taşıma araçlarında maske ve hijyen kurallarından engelli rampasına kadar bir çok konuda kontrol yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri, il genelinde toplu taşıma araçlarında denetimlerini periyodik olarak sürdürüyor. Şehir merkezinde hizmet veren toplu taşıma araçlarını detaylı bir şekilde denetleyen ekipler, kurallara uymayan araç şoförlerine cezai işlem uyguladı. Denetimler hakkında bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir ulaşım sağlayabilmesi amacıyla toplu taşıma araçlarında sık sık denetim yapıyoruz. Yaptığımız bu denetimde de koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve hijyen denetiminin yanı sıra engelli rampası gibi bir çok konuda kontrol yaptık. Bu anlamda sağlıklı bir ulaşım için sürücülerin ve yolcuların belirtilen kurallara riayet etmesi gerekiyor" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Tragger, Engelli, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Toplu Taşıma Araçlarında Sıkı Denetim - Son Dakika


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