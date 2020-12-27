Toplu taşıma araçlarında sivil ekiple Kovid-19 ve trafik denetimleri sonuç verdi - Son Dakika

Toplu taşıma araçlarında sivil ekiple Kovid-19 ve trafik denetimleri sonuç verdi

27.12.2020 11:15
Toplu taşıma araçlarında sivil ekiple Kovid-19 ve trafik denetimleri sonuç verdi, System.String[]

Adana'da trafik polislerinin, şehir içi yolcu taşıyan minibüs ve otobüslere sivil kıyafetlerle binip yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ve trafik ihlallerini denetlemesi, vatandaşların kurallara uyma oranını artırdı.

Adana'da trafik polislerinin, şehir içi yolcu taşıyan minibüs ve otobüslere sivil kıyafetlerle binip yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ve trafik ihlallerini denetlemesi, vatandaşların kurallara uyma oranını artırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kovid-19 tedbirlerinin ardından sivil ekipler oluşturarak kentteki denetimlerini yoğunlaştırdı.

Sivil trafik polisleri, Kovid-19'un önemli bulaşma ortamlarından toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binip trafik kuralları ve Kovid-19 tedbirlerini denetleyerek yolcu ve sürücüleri yakından izlemeye aldı.

Ekipler, toplu taşıma araçlarındaki vatandaşların maskelerini, sürücülerin de izin verilen sayıda yolcu taşıyıp taşımadığını ve trafik kurallarına uyup uymadığını denetledi.

Kurallara uymadığı tespit edilen sürücü ve vatandaşları not eden sivil polis, belirlenen noktalarda toplu taşıma araçlarının durdurulmasının ardından ihlallerle ilgili cezai işlem uyguladı.

Sivil ekiplerin bu yıl yaptığı denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1404 ve trafik kuralı ihlali yapan 19 bin 849 kişiye ceza yazıldı.

Ekiplerin denetimlerinin artması sonucu, kurallara uymaya özen gösteren yolcu ve sürücülerin yediği ceza miktarı, denetimler artmasına rağmen son 1 ayda yaklaşık yüzde 30 azaldı.

"Sürücüler ve vatandaşlar kurallara daha çok uymaya başladı"

Trafik Denetleme Şube Müdürü Aydın Şahin, AA muhabirine, kentin farklı noktalarında toplu taşıma araçları üzerinde sivil denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplu taşıma araçlarında Kovid-19'un yayılma hızının fazla olması nedeniyle denetimleri bu yönde yoğunlaştırdıklarını anlatan Şahin, "Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımızın, araçlara maskeyle binmeleri konusunda, otobüs, minibüs ve taksi sürücülerine hem bilgilendirme hem denetim faaliyetlerinde bulunduk. Şehirde 80-90 noktada her gün toplu taşıma araçlarında denetimlerimiz devam ediyor. İl Emniyet Müdürümüz Doğan İnci de denetimleri yakından takip ediyor." dedi.

Şahin, hem bilgilendirme hem de ihalallere karşı cezai işlem yaptıklarını belirterek, "Denetimlerimiz sonucunda, geçen aya göre yazdığımız cezalarda düşüş yaşandı. Sürücüler ve vatandaşlar kurallara daha çok uymaya başladı. Arkadaşlarımız sürekli sahada hem bilgilendirme hem denetimler gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Sivil ekiplerin kentin farklı noktalarındaki duraklardan toplu taşıma araçlarına yolcu gibi bindiğini ve bu uygulamaların sonuç verdiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Sürücülerin yaptığı maske ve diğer kural ihlallerini not alıyorlar. Çevirme ekiplerimiz aracı durduruyor. Sivil görevlimiz kimliğini açıklıyor ve hem vatandaşları bilgilendiriyor hem de sürücüye yaptığı kural ihlallerini bildiriyor. Ekiplerimiz daha sonra sürücülere ceza işlemi uyguluyor. Sivil ekiplerimiz, kavşaklarda ve belirlenen noktalarda da görev yapıyor. Trafikteki araçların maske ve diğer kural ihlallerini uygulama noktasına bildiriyor. Bu araçları da uygulama noktalarında durdurup işlem yapıyoruz. İstatistiklere göre, trafik kazalarımızın yaklaşık yarısı kavşaklarda yaşanıyor. Bu nedenle kavşak denetimlerimizi daha çok artırmaya çalışıyoruz. Günlük, haftalık ve aylık olarak istatistiklerimizi tutuyoruz. Kural ihlallerinin arttığı bölgelerde denetimlerimizi artırıyoruz. Oldukça güzel sonuçlarımız var. 2019'a göre bu yıl trafik kazalarında oldukça düşüşümüz var. Bu da bizi sevindiriyor."

Sürücüler uygulamadan memnun

"Emniyet kemeri takmamak" ve "Saygısız araç kullanmak"tan para cezası verilen minibüs sürücüsü Yaşar Levent Durmuş, denetimlerin faydalı olduğunu belirterek, "Daha önce bu tarz uygulamaya denk gelmedim, ceza yemedim. Emniyet kemerim takılı değildi. Ben hususi araca yol verdim. Adamın telefon elindeydi, 'hakaret ettim' diye ceza yedim." dedi.

Emniyet kemeri takmadığı için para ceza verilen sürücü Mehmet Ünal da sürekli araçtan inip çıktığı için kemeri çıkarttığını anlatarak, "Daha önce sivil denetime denk gelmedim. Uygulamayı iyi buluyorum. Bundan sonra emniyet kemeri konusunda daha dikkatli olacağım." diye konuştu.

Toplu Taşıma, Minibüs, Adana, Sivil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Toplu taşıma araçlarında sivil ekiple Kovid-19 ve trafik denetimleri sonuç verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı: Büyük bir şiddetle sarsıldık ve binalarda büyük gürültüler oluştu Prof. Dr. Pampal'dan Elazığ depremiyle ilgili açıklama: Artık alarm zilleri çalıyor, büyük deprem olma ihtimali arttı Etli ekmek siparişiyle pusu kurulup acımasızca öldürülen gencin babası isyan etti: Adalet istiyorum Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak Mezarlığın kapısının çalındığını gören mahalleli isyan etti: Hırsızlık yapmaya değer miydi? Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti
TOGG, yerli otomobilde 1 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları paylaştı TOGG, yerli otomobilde 1 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları paylaştı         
11:27
3 ay önce yankesicilikten tutuklanan 70 yaşındaki kadın yine hırsızlık yaptı 3 ay önce yankesicilikten tutuklanan 70 yaşındaki kadın yine hırsızlık yaptı         
10:46
Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert eleştiri: Benim iyi niyetimi reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert eleştiri: Benim iyi niyetimi reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim         
10:27
Kıskançlık krizine girdi! Kocasını oklavayla dövüp kolunu ısırdıktan sonra sokağa attı Kıskançlık krizine girdi! Kocasını oklavayla dövüp kolunu ısırdıktan sonra sokağa attı         
10:09
CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi         
09:40
Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış         
09:36
Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı         
00:08
Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti         
21:59
Selda Bağcan'ın Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki         
19:34
Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı         
16:49
İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada         
16:28
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:25
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı         
09:39
İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! "Ölmek istiyorum" demiş         
08:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 11:57:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Toplu taşıma araçlarında sivil ekiple Kovid-19 ve trafik denetimleri sonuç verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei